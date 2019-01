Nos jouteurs ne semblent pas tenir trop rigueur à François Legault suite aux révélations de notre Bureau d’enquête sur les rénovations de sa résidence officielle avec des matériaux de l’Ontario.

«Moi quelque soit le premier ministre, si on me disait qu’il choisit la peinture, je dirais "sortez le, il n’est pas à la bonne place". Ce n’est pas la job d’un premier ministre. S’il a le temps d’aller choisir la peinture, mettez quelqu’un d’autre. Il me semble qu’il a assez d’ouvrage à faire au Québec», a lancé Régine Laurent.

«Je fais cependant un reproche à son entourage. Quand M. Legault a fait sa montée de lait contre Sico, il y a quelqu’un qui aurait du entendre qu’il s’agissait d’une volonté et que ça devait suivre dans l’appel d’offres.»

«On a le scandale facile! M. Legault a une leçon à retenir: faire un pseudo appel au boycott quand t’es premier ministre, ça a des conséquences», a ajouté Emmanuelle Latraverse.

«Si vraiment il veut faire de l’achat local une priorité, il faudrait que ça se rende ailleurs dans la machine parce qu’inévitablement il va être otage de joute politique comme celle qu’on voit aujourd’hui.»