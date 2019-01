Peu d'Estriens utilisent le bloc opératoire de l'hôpital de Lac-Mégantic

Seulement 10 % des patients Estriens acceptent de se déplacer à l’hôpital de Lac-Mégantic pour subir une chirurgie. Même si les délais sont beaucoup plus courts, la grande majorité des gens préfère attendre plutôt que de se déplacer.

La semaine dernière, le «Journal de Montréal» révélait que le bloc opératoire de l’hôpital de Lac-Mégantic est l’un des moins utilisés au Québec, avec un faible taux d’occupation de 49 %.

Pour tenter de maximiser l’efficacité des installations du Granit, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS offre aux patients de l’ensemble de son territoire la possibilité d’être opéré à Lac-Mégantic, ce que les professionnels appellent la deuxième offre.

«Un patient qui doit attendre un an pour une chirurgie à Sherbrooke peut être traité dans un délai de seulement six à huit semaines à Lac-Mégantic. C’est beaucoup plus rapide et c’est une opportunité qu’on offre, toutefois seulement 10 % des gens acceptent de se déplacer», a mentionné André Lortie, directeur adjoint aux services professionnels.

Le bloc opératoire de Lac-Mégantic n’est pas aussi spécialisé que celui de Sherbrooke, mais Alain Lortie est persuadé qu’il peut traiter beaucoup plus de patients qu’à l’heure actuelle.

«On y fait des chirurgies générales, de l’ophtalmologie par exemple. L’accessibilité de nos blocs opératoires en Estrie passe par la deuxième offre. Chaque fois qu’un patient accepte, ça libère une place dans les blocs opératoires plus spécialisés et tout le monde y gagne», a indiqué M. Lortie.