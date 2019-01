Sa santé ne s’améliore pas, «il doit porter plainte»

La sournoise agression qu’a subie Julien Gauthier vendredi à La Tuque rappelle de bien mauvais souvenirs à Louis-Étienne Leblanc. Près de quatre ans après avoir été lui aussi passé à tabac sur la glace de l’aréna de Saint-Gabriel-de-Brandon, il offre son soutien à Gauthier et lui rappelle l’importance de porter plainte dans cette affaire.

Le jeune défenseur a dû accrocher ses patins. Il ne participe qu’à quelques parties amicales, dans une «ligue de garage». Le hockey de compétition, pour lui, c’est terminé.

«Dès que je pratique un sport de façon trop intensive, les étourdissements reviennent. J’ai perdu de la sensibilité dans le visage et certaines conséquences seront permanentes», nous a-t-il confié.

M. Leblanc a préféré ne pas s’adresser directement à la caméra. Chaque fois qu’on lui reparle de cette agression, de douloureux souvenirs remontent à la surface. Il préfère garder ses distances, mais offre tout de même à Julien Gauthier d’en discuter avec lui, s’il en ressent le besoin.

«Je sais ce qu’il vit présentement et c’est difficile», a-t-il réagi.

Son agresseur, Philippe Mailhot, a été traduit devant les tribunaux. La justice lui a imposé une peine de travaux communautaires et une amende, mais il s’en tire sans casier judiciaire. Le magistrat avait pris cette décision afin de lui permettre de continuer à voir des membres de sa famille qui résident aux États-Unis.

«Je respecte la décision du juge, bien qu’elle me déçoit. Le message qu’on doit envoyer, c’est qu’actuellement, ce sont les victimes qui subissent les plus importantes conséquences. On doit arrêter de protéger les agresseurs», poursuit-il.

Sa condition se dégrade

Pendant ce temps, rien ne s’arrange pour Julien Gauthier. Nous l’avons rencontré à son domicile lundi après-midi. Selon ce que TVA Nouvelles a appris, il a dû être hospitalisé de nouveau en soirée.

Selon lui, ses maux de tête étaient encore pires. Il avait des pertes d’équilibre, mais le plus inquiétant, c’est qu’il avait des symptômes de paralysie au visage.

Mais le médecin s’est fait rassurant. À long terme, il devrait retrouver sa sensibilité.

Julien Gauthier a toujours l’intention de porter plainte à la Sûreté du Québec, dès que son état lui permettra de le faire.