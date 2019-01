La vie de Jessica Lambert n’est plus la même depuis le 14 août 2017.

Ce soir-là, la jeune femme de l’Estrie avait invité quelques membres de sa famille pour une épluchette de blé d’Inde chez son copain. Vers 21 h 30, son chien Kricji, un berger de Beauce croisé, est alors allé sur le terrain du voisin. Voyant l’animal chez lui depuis la fenêtre de sa chambre à coucher, Serge Aubé a saisi son arme à feu et a tiré sur l’animal, l'atteignant au cou.

«Je me suis levé l’instant d’aller voir la petite à mon copain, qui était venue me faire un signe dans la porte patio, relate Mme Lambert à l'émission de Denis Lévesque. Puis c’est là qu’on a entendu le coup de feu et le bruit d’un animal qui se plaignait. Tout le monde s’est mis à courir d’un bord et de l’autre. Les voisins sont sortis. Je suis partie à la course vers le bruit, mon chien est venu me rejoindre immédiatement, puis il s’est effondré à mes pieds.»

En panique, elle a essayé de déverrouiller son cellulaire en composant le 911. Mais cela n’a pas fonctionné. «Je mettais de la pression [sur la blessure de son chien], je demandais de la glace, je ne savais pas comment faire. Finalement, sa langue est tombée et j’ai constaté qu’il était décédé à ce moment-là.»

L’homme qui avait tiré le coup de feu – qui n’avait pas d’antécédents judiciaires – a tenté de quitter sa maison pour s’enfuir, mais les policiers l’ont intercepté peu de temps après.

En juin dernier, Serge Aubé a été reconnu coupable d’avoir tué le chien de sa voisine parce qu’il était sans laisse et qu’il faisait ses besoins sur son terrain. Il s’en est tiré avec une amende de 3000$, bien que la poursuite réclamait une peine de six mois de prison à purger dans la collectivité.

«Je suis vraiment déçue et fâchée», confie-t-elle en entrevue au populaire animateur de LCN. Pourtant, selon Mme Lambert, «il n’y avait rien de menaçant. Mon chien n’est pas un gros chien, c’est un petit chien qui ne pèse même pas 40 livres. [Aubé] ne l’avait jamais vu, il a dit aux policiers qu’il ne savait même pas que j’avais un chien...»

Choc post-traumatique

Elle était très attachée à son chien, dont elle était propriétaire depuis huit ans. «En fait, je suis encore en deuil, je n’aurais jamais pensé le vivre comme ça.»

La perte de son animal a été à ce point pénible qu’elle dit avoir vécu des symptômes de stress post-traumatique qui l’ont empêché de continuer à travailler, elle qui œuvre dans le public.

«Je revivais l’événement au quotidien à plusieurs reprises. J’avais de très longues absences. Même conduire était dangereux. Je me rendais compte en revenant à moi que j’étais rendue vraiment dépassé la destination... J’ai déjà laissé mon panier d’épicerie dans l’allée.»

Jessica Lambert va mieux aujourd’hui, mais elle ne peut pas dire que c’est derrière elle. «Loin de là... Je pense à mon chien constamment.»

Elle accepte mal que l’assassin de son chien n’ait eu qu’une amende à payer. «Si j’avais voulu de l’argent, dit-elle, je l’aurai poursuivi au civil. Au criminel, le juge était le seul qui pouvait lui donner une sentence, d’après moi, qui soit à la hauteur de son geste. Je ne suis vraiment pas satisfaite et je vais peut-être le poursuivre au civil, car je ne veux pas que ça en reste là.»

À la suite de la diffusion de la nouvelle, Mme Lambert a été surprise de toute l’attention médiatique et des nombreux appuis qu’elle a reçus.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus