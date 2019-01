Trump reconnaît l'opposant de Maduro comme «président par intérim»

Le président américain Donald Trump annoncé mercredi qu'il reconnaissait l'opposant Juan Guaido, président du Parlement vénézuélien, comme «président par intérim» peu après la déclaration de ce dernier en ce sens devant des milliers de partisans à Caracas.

Juan Guaido, député de 35 ans, est devenu en quelques jours le visage de l'opposition vénézuélienne et a réussi à remobiliser les adversaires du président, divisés et affaiblis ces derniers temps.

«Aujourd'hui, je reconnais officiellement le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, comme président par intérim du Venezuela», a indiqué M. Trump dans un communiqué diffusé au moment des dizaines de milliers d'opposants et de partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro manifestaient à Caracas.

Jugeant que l'Assemblée nationale était «la seule branche légitime du gouvernement», M. Trump rappelle que cette dernière a déclaré le président Nicolas Maduro «illégitime».

«Le peuple du Venezuela a courageusement parlé contre Maduro et son régime et exigé la liberté et l'État de droit», ajoute-t-il.

«Je continuerai à utiliser toute la puissance économique et diplomatique des États-Unis pour faire pression en faveur du retour du rétablissement de la démocratie vénézuélienne», écrit encore le président américain.