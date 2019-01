Un balado pour Denise Bombardier sur QUB radio

Denise Bombardier se joint aux têtes d’affiche de QUB radio avec une nouvelle baladodiffusion en neuf épisodes, «À haute voix».

Présentée comme «un exercice de réflexion sur le Québec moderne à travers les thèmes de la religion, du féminisme, des hommes, du nationalisme, de la culture et de la langue française», cette nouvelle tribune est coanimée par Vincent Dessureault, que les auditeurs de QUB connaissent déjà puisqu’il officie également aux côtés de Mario Dumont, en fin d’après-midi, au «Retour de Mario Dumont».

Le premier épisode d’«À haute voix», qui s’intéresse aux hommes québécois, à leur rôle dans la société au fil des époques et à l’évolution des relations hommes-femmes, est déjà en ligne sur QUB radio.

Dans les prochains rendez-vous, Denise Bombardier et son acolyte se questionneront notamment sur la place des femmes, la vigueur du nationalisme québécois, les jeux de hasard, le rapport des Québécois avec la religion et le respect de la langue française.

«Avec mon expérience et mon obsession du passé et de l’importance de la mémoire, j’espère expliquer le présent afin d’essayer de mieux éclairer l’avenir, a expliqué Denise Bombardier. Le balado est un instrument formidable pour le faire, c’est la formule la plus souple et la plus accessible pour rejoindre le plus grand nombre de gens.»

On peut écouter la baladodiffusion «À haute voix» sur l’application QUB radio, sur le site www.qub.radio et d’autres plateformes comme iTunes, Spotify, TunedIn, Google Podcasts, Google Play et Stitcher.