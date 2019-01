Un exercice de mesures d'urgence se tient à Rimouski

La Ville de Rimouski était en mode urgence mercredi dans le cadre d’un exercice de grande envergure. Cette simulation a monopolisé plus d'une trentaine de personnes, notamment des représentants de la Ville, des pompiers, de la Sûreté du Québec, de la Sécurité civile et du Centre de santé du Bas-Saint-Laurent.

Toute la journée, ces personnes ont dû réagir, prendre des décisions et intervenir dans le cadre de trois simulations d'urgence, soit une fuite d'ammoniac qui surviendrait dans un aréna, un déraillement de train au centre-ville et le passage d'une tornade.

Les objectifs de cet exercice étaient nombreux, mais le plus important, c'est sans aucun doute de tester l'efficacité des communications, surtout vers la population.

C'est la première fois qu'un exercice de mesures d'urgence d'une telle ampleur est organisé à Rimouski. Il faudra évidemment vérifier ce qui a bien été et ce qui n'a pas bien fonctionné. Mais l'idée, c'est d'être le plus préparé possible face à des événements imprévisibles.

À partir de maintenant, un tel exercice de mesures d'urgence devrait se tenir chaque année à Rimouski.