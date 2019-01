Une victoire avant les vacances pour les Canadiens

Avant de partir en vacances pour une dizaine de jours, le Canadien de Montréal a signé un gain de 2 à 1 sur les Coyotes de l’Arizona, mercredi soir, au Centre Bell.

C’est un tir de la pointe de Mike Reilly qui a fait la différence dans ce duel. En début de troisième période, le défenseur a battu Calvin Pickard d’un tir sur réception qui a passé tout juste au-dessus de la jambière du gardien. Il s’agissait de la troisième réussite de l’Américain cette saison.

Devant le filet du CH, Carey Price a réalisé 30 arrêts et a obtenu sa 20evictoire en 2018-2019. C’est la neuvième fois en 12 saisons qu’il atteint cette marque.

Un revenant

Cette joute était la première d’Alex Galchenyuk à Montréal depuis l’échange qui l’a envoyé en Arizona. Le troisième choix au total de l’encan de 2012 n’a certainement pas connu le retour souhaité. Il a fait scintiller la lumière rouge lors du dernier tiers, mais son but a été annulé en raison d’un hors-jeu qu’il a lui-même provoqué. Au final, il a patiné pendant plus de 21 minutes et a décoché deux lancers.

L’avantage numérique débloque

Les insuccès du Tricolore avec un homme en plus ont fait couler beaucoup d’encre dans les derniers jours. Ayant mis les bouchés doubles à l’entraînement, l’unité d’avantage numérique a touché le fond du filet une fois en deux occasions. C’est Jonathan Drouin qui a été l’auteur de ce but en première période. Profitant d’une lourde circulation devant la cage de Pickard, le Québécois a sauté sur un retour de lancer.

L’unique but des visiteurs a également été marqué avec l’avantage d’un homme. L’ancien des Wildcats de Moncton Conor Garland a profité d’une mauvaise couverture devant le filet de Price pour inscrire son neuvième de la présente campagne.

Le Canadien reprendra l’action le samedi 2 février, en après-midi, alors qu’il recevra la visite des Devils du New Jersey au Centre Bell.