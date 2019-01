Accusé d'inceste sur sa fille, il lance une campagne de sociofinancement pour se défendre

Un homme de Québec qui est notamment accusé d'inceste et d'agression sexuelle sur sa fille a lancé une campagne de sociofinancement pour défrayer les coûts de son procès, une démarche que déplore sa présumée victime.

«Pour moi, je me disais c'est ça l'amour parce que je n'avais jamais connu ça», a dit la présumée victime, en entrevue avec TVA Nouvelles. Pendant plus de quatre ans, elle aurait vécu une véritable histoire d’horreur.

Aujourd'hui, cinq chefs d'accusation, dont inceste, agression sexuelle et harcèlement, pèsent contre son père biologique. En attente du procès, elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants. Et elle n'est pas au bout de ses peines. La semaine dernière, l'accusé lançait une campagne de sociofinancement pour payer son procès, demandant l'aide du public.

La raison qu'il a donnée sur le site internet: sa fille l'empêche de voir ses petits-enfants et il a besoin d'argent pour continuer les procédures judiciaires.

Aujourd'hui, la présumée victime demande au public de s'informer avant de donner de l'argent et de se poser des questions.

«De savoir les détails, quand il dit dans son texte: "j’ai déjà dépensé plus de 35 000 $ pour des droits d’accès". Mais pourquoi, pourquoi tu n’as pas le droit de voir tes petits-enfants», a-t-elle dit.

Aux gens de décider

Maintenant, la question que plusieurs se posent: est-ce que les sites de sociofinancement devraient être mieux encadrés.

Selon Jean-Sébastien Noël, cofondateur de La Ruche, un site internet de financement participatif, la responsabilité reviendrait plutôt au public.

«Il faut faire confiance aux humains qui, devant les bonnes informations, vont faire les bonnes choses. D’avoir le droit de faire une campagne ne veut pas dire que les gens vont donner. Chaque plate-forme a cette liberté-là et chaque humain a la liberté de décider s’il embarque dans un projet.»

En quelques jours, l'accusé a réussi à amasser un peu plus de 100 $, mais depuis jeudi matin la page GoFundMe n'est plus accessible.

La date du procès n'est pas encore connue.