Qu’il s’agisse de «passeurs» au chemin Roxham ou de mères étrangères venues au Canada pour accoucher, de plus en plus d’individus «marchandent» la citoyenneté canadienne, au grand dam de Mario Dumont.

L’Agence des services frontaliers a annoncé mercredi avoir porté des accusations contre une femme soupçonnée d’avoir organisé le passage d’immigrants illégaux au chemin Roxham de Saint-Bernard-de-Lacolle. Plus tôt cette semaine, on apprenait aussi l’existence au Canada d’un véritable réseau de «tourisme obstétrique», c’est-à-dire une industrie qui permet à des femmes enceintes de plusieurs mois d’accoucher au Canada afin de donner à leur enfant la citoyenneté du nouveau pays.

Tout ce marchandage de la citoyenneté canadienne rend Mario Dumont extrêmement mal à l’aise.

«Que ce soit les passeurs ou que ce soit le tourisme obstétrique, j’ai un problème avec l’idée que des gens dans le monde marchande avec la citoyenneté canadienne, évoque-t-il. La citoyenneté, c’est un privilège énorme.»

Mario Dumont souligne qu’au Canada, la citoyenneté est partagée avec les nouveaux arrivants qui s’intègrent au marché du travail et à qui on donne une citoyenneté pleine et entière «en fonction des lois du pays fixées par le pays».

«De penser que des gens se disent qu’au Canada, il y a moyen de moyenner, que l’on marchande de la sorte la citoyenneté canadienne, je trouve que c’est de dégrader la notion de citoyenneté. Ce sont des gens qui profitent de notre générosité et de notre naïveté.»

Mario Dumont appelle donc à des enquêtes, des lois et un encadrement plus sévère pour ceux qui auraient ce genre de visées criminelles... «et au plus vite».