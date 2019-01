Conditions difficiles: des CPE ferment aussi leurs portes

En plus de la centaine d’écoles fermées en raison du verglas qui est tombé sur plusieurs régions de la province avant de se changer en pluie, plusieurs Centre de la Petite Enfance (CPE) ont également décidé de fermer.

S’il n’y a pas de règle établie pour les CPE, plusieurs des centres ont décidé de calquer leur décision d’ouvrir ou non sur celle de la commission scolaire présente sur le même territoire.

Plusieurs parents qui travaillent en CPE sont aussi aux prises avec la fermeture de l’école de leur enfant, et ne sont pas en mesure de se présenter au travail.

Au CPE L’Éléphant Bleu à Montréal, on choisi d’ouvrir pour ne pas abandonner les parents.

«Nous on est ouverts parce qu’il y a des parents qui doivent travailler et qui n’ont pas le choix. Policier, pompiers, ambulanciers, ou même des parents qui doivent gagner leur vie. Si on est fermé, ile ne peuvent pas aller travailler» explique Jacques Durand directeur du CPE Éléphant Bleu.

Ainsi, le choix dépend du CPE.