Conditions routières difficiles dans la région de Québec

La pluie verglaçante complique les déplacements dans la région de Québec et entraîne la fermeture de nombreuses écoles sur la rive sud du fleuve, aujourd'hui.

Toutes les commissions scolaires et la plupart des écoles privées de la région de Chaudière-Appalaches ont décidé de suspendre les cours aujourd’hui. La commission scolaire de Portneuf a fait de même, alors qu’à Québec, les établissements scolaires demeurent ouverts.

La Société de transport de Lévis (STL) a décidé d’interrompre le service de transport adapté et n'honorera que les déplacements pour les cas de dialyse.

En raison de la période de verglas en cours, veuillez prendre note de l’annulation des déplacements au transport adapté pour la journée. Tous les déplacements sont suspendus (sauf les transports pour dialyse).

Jusqu’à 15 mm de verglas

Environnement Canada a lancé des avertissements concernant la plupart des régions relativement au front chaud et à une bande de pluie qui survole la province.

Jusqu’à 15 millimètres de verglas sont possibles au nord du fleuve Saint-Laurent, notamment à Québec, dans Charlevoix et dans le Bas-Saint-Laurent. En Beauce, les précipitations qui pourraient atteindre 30 millimètres tomberont sous la forme d’une pluie parfois forte qui pourrait causer des inondations à certains endroits, principalement dans les basses terres.

Prudence sur les routes

À Québec et à Lévis, la chaussée est glissante et enneigée par endroits. Quelques collisions et sorties de route sont à déplorer, mais aucune n’a fait de blessé grave. Le trafic est particulièrement dense pour l’heure de pointe matinale.

Transports Québec invite les automobilistes à la prudence et indique que ses équipes sont à l’œuvre pour répandre les produits fondants et abrasifs appropriés.

«Une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée. Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières. De plus, les usagers devraient s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511», indique-t-on dans un communiqué.