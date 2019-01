Des hausses salariales essentielles dans le domaine des soins de la santé, selon la FSSS

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) estime que les problèmes de main-d’œuvre dans le domaine des soins ne se régleront pas sans des augmentations salariales importantes.

«Il y a de nombreux préposés aux bénéficiaires qui font ce métier par passion. Est-ce qu’on peut arrêter de les exploiter?» a plaidé le président de la FSSS Jeff Begley au micro de l’émission «Dutrizac de 6 à 9», à QUB radio, jeudi.

«C’est du monde qui y met du cœur. C’est un travail très exigeant, particulièrement ces jours-ci», a-t-il ajouté.

Les préposés aux bénéficiaires gagnent en moyenne 16 $ l’heure, bien en deçà du nouveau salaire minimum à la SAQ qui passera à 20,46 $ le 1er avril prochain. Il y a également un fossé qui sépare les préposés qui œuvrent dans le domaine public de ceux qui travaillent au privé.

«Au public c’est entre 19 $ et un peu en bas de 22 $ [l’heure] et au privé ça varie entre le salaire minimum et 15 $ l’heure», a déploré M. Begley.

«Le problème, c’est qu’il n’y a plus personne qui veut faire ça dans les conditions actuelles.»

Pression

Malgré tout, le président de la FSSS estime que les employés de la SAQ méritent leur augmentation de salaire.

«Le problème, ce n’est pas que le commis de la SAQ gagne trop, c’est que nos préposés gagnent trop peu», a-t-il revendiqué.

Et il ne croit pas que les hausses salariales à la SAQ accroitront la pression sur le gouvernement afin d’augmenter les salaires des autres travailleurs du système public au Québec.

«Je pense que peu importe ce qui se passe, la pression est déjà là. Mme Blais le reconnaît déjà chez les aînés. Il va falloir améliorer les conditions de travail, y compris les salaires et ce n’est pas la SAQ qui met cette pression-là», a précisé Jeff Begley.

- Avec la collaboration de Vincent Duquette