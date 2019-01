Des images de la nouvelle saison de «Like-moi!»

Juste à temps pour la Saint-Valentin, les comédiens de «Like-moi!» se retrouveront sur le Club illico. Des images de la quatrième saison de la populaire série ont été dévoilées dans une courte bande-annonce.

Pour la première fois, l'émission sera offerte en primeur sur la plateforme de Vidéotron, après trois années de diffusion à Télé-Québec.

Ce changement marquera l'arrivée de l'humoriste Mehdi Bousaidan au sein d'une équipe composée de Sonia Cordeau, Yannick De Martino, Marie-Soleil Dion, Karine Gonthier-Hyndman, Guillaume Lambert, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Katherine Levac.



Il coïncide également avec le départ d'Abid Alkhalidey, humoriste qui faisait partie de l'aventure depuis les débuts, en 2016.



Comédie à sketchs produite par Zone 3, «Like-moi!» peut toujours compter sur les textes de Marc Brunet qui s'intéresse à la génération Y, plus particulièrement à sa vie sexuelle et affective. Le tournage des prochains épisodes a eu lieu l'été dernier.



Les trois premières saisons de «Like-moi!» font déjà partie de l'offre du Club illico.