Deux collisions graves: une personne perd la vie à Stoneham

Deux importantes collisions, qui ont entraîné un décès et un blessé grave, sont survenues en peu de temps, dans les secteurs de Stoneham et de Sainte-Croix, dans Lotbinière.

Une première collision s’est produite à la hauteur du kilomètre 60 sur la route 175, en direction sud, à Stoneham. L’accident implique un véhicule lourd transportant du bois et un véhicule.

Photo Jean-François Desgagnés

Une femme a malheureusement perdu la vie, lors de cette collision, indique Hélène Nepton, porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ).

«Selon les premières constations, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une collision avec un camion-remorque est alors survenue», indique la porte-parole.

Photo Jean-François Desgagnés

Moins de cinq minutes plus tard, deux véhicules ont fait un face-à-face sur la route Laurier (route 271), à Sainte-Croix.



Photo Agence QMI, Marc Vallières

Une des personnes impliquées est dans un état critique, indique la SQ.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

La route 271 est fermée entre les 4e et 5e rang et un spécialiste en enquête collision est attendu sur les lieux.

La cause de l’accident n’est pas connue, mais la chaussée est très glissante sur la majorité des voies de Québec et les environs, à cause de la pluie verglaçante.