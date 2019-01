«J.E.» s’est rendu à Bobo-Dioulasso, deuxième ville en importance du pays qui est située à 40 kilomètres de la zone rouge, c’est à dire, l’extrême Nord du Burkina Faso où les autorités déconseillent à tout expatrié de se rendre.

• À lire aussi: «J.E.» sur les traces d’Edith Blais

• À lire aussi: «On croit qu’elle est en vie», dit Justin Trudeau

• À lire aussi: Disparition d'Edith Blais: «toutes les options» envisagées par Ottawa

C’est là qu’Edith et Luca ont été vus pour la dernière fois par Robert Guilloteau. Il les a accueillis chez lui pour une journée et une nuit. C’est dans sa villa qu’ont été prises les dernières photos du couple.

Voici comment s’est déroulée la dernière journée d’Edith et Luca avant leur disparition, selon lui.

- Le samedi 15 décembre à midi, Edith et Luca arrivent chez Robert Guilloteau à Bobo-Dioulasso

- À 14h, ils se rendent au Café internet Cyber Poste

- À 17h30, ils reviennent chez leur ami français

- À 18h, les trois amis vont prendre un verre ensemble au Maquis Las Vegas, l’équivalent d’un pub au Québec.

- À 20h, ils reviennent tous à la maison pour se doucher

- À 21h, le trio quitte à nouveau, cette fois pour le Maquis du bois d’ébène

- Le dimanche 16 décembre, Edith et Luca se réveillent vers 9h

- À 10h30, Edith et Luca quittent leur hôte Robert pour se rendre à Ouagadougou

C’est la dernière fois qu’Edith et Luca ont été vus.

«Je n’ai pas eu de leurs nouvelles alors c’est bizarre je disais à ma femme ils sont partis au Togo et ils ne nous ont même pas prévenus. Mais bon, comme ils sont jeunes et tout...» raconte Robert qui n’a su que trois semaines plus tard qu’Edith et Luca manquaient à l’appel.

Selon nos renseignements, Edith Blais s’est fait remarquer lors de sa présence à Bobo-Dioulasso. Dans le contexte actuel, c’est souvent mieux de ne pas le faire.

Edith est partie en Afrique pour aider, pour donner, parce qu'elle a le cœur sur la main. Robert craint que ça n’ait joué contre elle et Luca.

«Ils étaient tellement gentils. C’est peut-être un peu ce qui me faisait peur, vous savez quand on est trop gentils, on peut être appelés dans un truc», dit-il.

Il a voulu lancer un message à ceux qui pourraient avoir enlevé ses amis. «J’ai quelque chose à demander, si ce sont des ravisseurs, ces gens-là sont trop gentils, il faut vraiment les rendre à leur famille. C’est vraiment des gens gentils, ils n’ont fait aucun mal et ils allaient même faire de l’humanitaire au Togo», supplie-t-il.

La disparition d’Edith et Luca a chamboulé plusieurs Québécois vivant au Burkina Faso. Certains les connaissaient, d’autres pas, mais ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui s’est passé.

C’est le cas de Patrick Gagnon, un entrepreneur qui vit à Ouagadougou depuis 2013. Il a distribué des dizaines d’affiches pour retrouver Edith.

Il sait que sa stratégie risque peu de donner des résultats puisque tout porte à croire qu’Edith et Luca ont été kidnappés, possiblement par un groupe terroriste.

Patrick s’est également rendu à la frontière togolaise puisque c’est dans ce pays que le duo devait se rendre.

«Je suis entré aux postes frontaliers. J'ai expliqué la situation. Une personne disparue. J'ai regardé pour l'Italien aussi. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas passés par ici», explique le Québécois d’origine.

Patrick croit qu’Edith et Luca pourraient avoir été malchanceux. «Si tu tombes sur une mauvaise personne au mauvais moment, ça peut se retourner contre toi facilement. Deux jeunes début trentaine, il faut faire attention, beaucoup attention», ajoute-t-il.

«J.E.» est aussi à la rencontre de Stéphanie Beauchamp, une humanitaire résidant au Burkina Faso, qui ressemble beaucoup physiquement à Edith Blais, mais qui n’a pas été rencontrée par les autorités.

Stéphanie veut sensibiliser les Burkinabés à la disparation de sa compatriote et interpelle les gens en leur montrant la photo d’Edith. Ils sont nombreux à ne rien savoir de cette histoire.

«Leur priorité ce n’est certainement pas la Canadienne qui est portée disparue. C’est vraiment dommage, les gens sont plus préoccupés à savoir s’ils vont avoir de l’argent aujourd’hui, comment ils vont faire pour manger», explique-t-elle.

Elle croit également que les autorités ne semblent pas être au courant de la disparition.

«Je ne sais pas ce que les policiers cherchent, mais qu’ils voient des Blancs, ils nous envoient la main et rien ne semble problématique, mais là, il y a une fille qui est disparue! Donc si tu vois un Blanc, tu peux vérifier, non?» s’interroge Stéphanie.