Jean-Martin Aussant à la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec

L’ex-député Jean-Martin Aussant a été nommé directeur général de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, jeudi.

Cette coopérative compte sur l’ancien politicien pour favoriser son rayonnement international.

«En 2016, avec l’appui de plusieurs acteurs, dont Jean-Martin Aussant qui était à l’époque directeur général du Chantier de l'économie sociale du Québec, la Guilde s’est dotée de valeurs et de principes coopératifs internationaux, souligne Louis-Félix Cauchon, président de la Guilde, par communiqué. C’était un choix logique d’associer une personne aussi engagée envers l’économie sociale à notre vision de rendre le Québec plus fort. On a tous les atouts pour faire du Québec la Silicon Valley du jeu vidéo.»

Mardi, Desjardins avait annoncé un versement de 750 000 $ à la Guilde pour lui permettre de soutenir la croissance de l’industrie du jeu vidéo indépendant du Québec, notamment en bonifiant son offre de ressources et de services à quelque 200 studios de développeurs indépendants.

Jean-Martin Aussant avait mordu la poussière aux élections provinciales de l’automne dernier comme candidat du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles. C’est Chantal Rouleau de la Coalition avenir Québec qui l’avait emporté.

Il avait été élu sous la bannière du PQ dans Nicolet-Yamaska en 2008. Après avoir claqué la porte du parti en 2011, il a fondé Option nationale, un parti axé sur l’indépendance du Québec qui a connu un certain succès auprès des jeunes souverainistes.

Mais il a été défait sous la bannière d’Option nationale dans Nicolet-Yamaska en 2012. Jean-Martin Aussant est ensuite retourné travailler chez Morgan Stanley Capital International, avant de prendre la tête du Chantier de l’économie sociale du Québec en 2015.