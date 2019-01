Karl-Emmanuel Villeneuve reste détenu

Le présumé meurtrier Karl-Emmanuel Villeneuve devra demeurer derrière les barreaux en attendant son procès pour meurtre, a statué jeudi la Cour supérieure, estimant que sa détention est nécessaire.

Villeneuve, 20 ans, est accusé du meurtre prémédité d'Alexandre Larouche, 22 ans, survenu à Chicoutimi en juillet dernier.

L'audience devant la Cour supérieure s'était tenue sous une ordonnance de non-publication, qui inclut évidemment tous les faits reliés à l'enquête policière sur le meurtre.

On peut résumer en disant que le juge Raymond W. Pronovost a suffisamment de motifs pour croire que la société ne serait pas protégée si le suspect était remis en liberté.

Le jeune homme de 20 ans n'a aucun antécédent judiciaire, mais le juge a statué que l'encadrement offert n'est pas suffisant.

Le magistrat a conclu que l'accusé représente véritablement un danger pour la communauté.

Le corps d'Alexandre Larouche, 22 ans, a été retrouvé dans la résidence familiale de la rue Joanna à la fin du mois de juillet.

Karl-Emmanuel Villeneuve a été appréhendé une semaine plus tard. Il a longuement été interrogé par la Sûreté du Québec. Dans un premier temps, il a été accusé pour des crimes liés à la possession d'une arme à feu prohibée, et de trafic de stupéfiants. Et par la suite, l'accusation de meurtre au premier degré a été déposée contre lui.

Il est détenu depuis son arrestation, et il fait face à une accusation supplémentaire de voies de faits qui aurait été commis sur un co-détenu à la prison de Roberval.

La date de son procès n'est pas encore connue.