La communauté montréalaise se rassemble dans le calme

Des Vénézuéliens ont manifesté leur joie mercredi à Montréal en apprenant que Juan Guaido s’était proclamé « président en exercice », eux qui ont maintenant espoir qu’il amène un vent de changement positif dans leur pays d’origine.

« La journée d’aujourd’hui [mercredi], c’est l’ouverture d’une porte d’un changement positif pour retrouver la liberté dans notre pays », s’est réjouie la présidente du Forum démocratique Canada-Venezuela, Soraya Venitez.

Environ 200 personnes de la communauté vénézuélienne se sont rassemblées en festoyant au square Phillips. Plusieurs avaient sorti des drapeaux du Venezuela pour l’occasion.

• À lire aussi: Maduro compte sur l'armée

• À lire aussi: Canada et États-Unis reconnaissent l'opposant de Maduro comme président

Reconstruire le pays

«Pour nous, la communauté du Venezuela à Montréal, mais aussi partout au Canada, on est très heureux. Ça nous donne espoir pour le futur », soutient Mme Venitez.

Elle ajoute que « beaucoup de gens à Montréal, mais à l’international aussi, veulent retourner au Venezuela reconstruire le pays ».

« On a l’espoir aujourd’hui. Beaucoup de personnes qui ont fui notre pays veulent y retourner maintenant pour le reconstruire avec Juan Guaido. Près de 5 millions de personnes sont sorties du Venezuela dans les deux dernières années », précise-t-elle.

Les piètres conditions de vie et la pauvreté ont poussé de nombreux Vénézuéliens à quitter le pays, qui fait notamment face à une pénurie de médicaments, d’aliments de base et d’eau.

Avertissement

Le gouvernement canadien a d’ailleurs modifié mercredi ses recommandations aux voyageurs qui voudraient se rendre au Venezuela, alors que « la situation en matière de sécurité demeure instable dans l’ensemble du pays et pourrait se dégrader soudainement ».

« Des manifestations violentes et à grande échelle se tiennent fréquemment à Caracas et dans de nombreuses autres régions du pays. Elles ont entraîné de nombreuses arrestations, des blessures et des décès par le passé », prévient-on.

On demande d’éviter « tout voyage non essentiel au Venezuela en raison du nombre élevé de crimes violents, de l’instabilité politique et économique ».

L’état d’urgence est en vigueur dans l’ensemble du pays depuis le 15 janvier 2016.

– Avec la collaboration de Francis Pilon, Agence QMI