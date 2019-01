La STQ n’a pas demandé de rapport d’inspection du navire NM Apollo

La Société des traversiers du Québec (STQ) n’a pas demandé à voir les rapports d’inspection du navire NM Apollo, qu’elle a acheté précipitamment pour remplacer le F.-A.-Gauthier, en cale sèche pour une durée indéterminée.

«Nous nous sommes assurés dans la promesse d’achat que le navire était pleinement certifié, ce qui nous assure du bon état mécanique du navire. [...] Nous n’avons donc pas de rapport à transmettre, mais nous avons la certitude que l’état du navire est bon», indique le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie, dans un échange avec «Le Journal de Québec».

Construit en 1970

La STQ a fait l’acquisition du NM Apollo auprès de Labrador Marine au coût de 2,1 millions $ la semaine dernière.

Le navire a été construit en 1970. Il peut transporter 240 passagers, 80 véhicules et a la capacité d’assurer la desserte entre Matane, Godbout et Baie-Comeau. Il fait présentement la navette entre Blanc-Sablon et Sainte-Barbe, à Terre-Neuve.

L’organisme n’a pas jugé bon obtenir copie des rapports d’inspection, car «les composantes mécaniques ou structurelles d’un navire sont inspectées régulièrement par les autorités réglementaires».

«C’est une société de classification externe, sous l’autorité de Transports Canada, qui mène les inspections et détermine le calendrier de celles-ci. L’état mécanique de tous les navires au Canada fait donc régulièrement l’objet de vérifications ; ces inspections nous assurent qu’il n’y a pas de problème avec les composantes du navire», affirme-t-il.

Inspection de coque

Il souligne également que la «société de classification procédera à une inspection sous-marine de la coque» avant la prise de possession.

Du côté de Transports Canada, on affirme qu’il n’est pas possible de rendre public le rapport d’inspection puisqu’il appartient à un tiers. Chez Labrador Marine, on redirige «Le Journal de Québec» vers la STQ.

Le navire prendra la relève du CTMA Vacancier, à partir de février. Ce dernier a connu des difficultés mécaniques, mardi, qui ont forcé une trentaine de passagers à passer la nuit au large de Matane.

Rappelons que le F.-A.-Gauthier a coûté 175 millions $ à Québec. Il a été livré en 2015 par le chantier naval italien Fincantieri et souffre de nombreux problèmes techniques qui ont causé plusieurs pannes. Il est présentement en cale sèche en raison de bris du système de propulsion.