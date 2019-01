Un livre nazi a dénombré les juifs dans plusieurs villes du Canada

Le Canada a fait l’acquisition d’un livre rare ayant appartenu à Adolf Hitler qui laisse imaginer le triste sort qu’aurait connu le pays si le régime nazi avait remporté la Deuxième Guerre mondiale.

L’ouvrage de 137 pages rédigé en allemand donne froid dans le dos. Il offre un aperçu de la façon dont Hitler aurait exécuté la solution finale ici, explique un commissaire à Bibliothèque et Archives Canada, Michael Kent, lui-même de confession juive.

«C’est de loin l’acquisition la plus terrifiante que je n’ai jamais conclue, confie-t-il. Il permettait aux nazis de savoir où étaient les juifs et combien de personnes ils auraient à cibler.»

Pour l’historien de l’Université d’Ottawa Pierre Anctil, l’objet démontre que le Troisième Reich était «soucieux d’agir en Amérique du Nord».

Mais malgré quelques incursions dans le Saint-Laurent et une guerre navale sur la côte est américaine, le régime nazi était loin d’avoir les moyens d’envoyer des troupes ici, nuance-t-il.

La bibliothèque fédérale soutient que la lecture «laisse imaginer ce qui aurait pu advenir au Canada si les Alliés avaient perdu la Deuxième Guerre mondiale».

Le rapport datant de 1944 commandé par le régime nazi dénombre les habitants des principales villes et le nombre de juifs qui y habitaient. On y ajoute des détails sur leur origine et leur langue. On recense aussi les organisations juives et les journaux qui s’adressent à cette communauté. On peut aussi y lire quelques noms en anglais.

Ouvrage authentique

Les autorités fédérales assurent que l’ouvrage est tout à fait authentique. À l’intérieur de la couverture, on trouve un aigle stylisé, une croix gammée et les mots «Ex Libris Adolf Hitler». Cela démontre bien que le livre provient de la bibliothèque personnelle du führer, soutient M. Kent.

Ce dernier estime qu’une dizaine d’exemplaires du livre existent dans le monde. Celui acheté par le Canada est unique puisqu’il est le seul ayant appartenu à Hitler

L’objet serait un souvenir de guerre rapporté par un soldat américain. C’est de cette façon qu’il aurait parcouru des milliers de kilomètres pour atterrir de ce côté-ci de l’Atlantique, à New York.

L’archiviste Guy Berthiaume admet que l’ouvrage acheté au coût de 6000 $ est controversé. Mais il est selon lui essentiel de préserver ce genre de document afin de sensibiliser la population aux horreurs de l’Holocauste.

L’ouvrage est aussi un outil contre le négationnisme, fait valoir Michael Kent, un courant de pensée niant l’existence même des camps d’extermination nazis.

Le rapport a été écrit par le linguiste allemand Heinz Kloss, et s’intitule « Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada » (Les statistiques, la presse et les organisations juives aux États-Unis et au Canada).

La présence nazie au Québec durant la Deuxième Guerre

Des navires nazis dans le Saint-Laurent

Le régime nazi a sillonné le Québec durant la guerre. En 1942, six sous-marins allemands ont remonté le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Rimouski. Ils ont coulé sur leur passage trois navires de guerre canadiens et 20 navires de marchandise.

Un espion allemand en Gaspésie

Le 9 novembre de la même année, les Allemands ont déposé en bateau l’espion Werner Janowski, qui a presque immédiatement été capturé. Il deviendra plus tard un agent double de la GRC.

Un bombardier surdimensionné

Le Troisième Reich a aussi caressé l’ambition de construire un gigantesque avion capable de bombarder l’Amérique à partir de l’Europe grâce à un très long rayon d’action. Quelques prototypes de bombardiers ont été construits. Mais le projet final, appelé Amerika Bomber, n’a pas eu le temps de voir le jour avant la fin de la guerre.

Source : Encyclopédie canadienne