Le centre-ville de Montréal transformé en pataugeoire

Les piétons du centre-ville de Montréal étaient sur leur garde, jeudi, pour éviter de se mouiller les pieds en marchant sur les trottoirs devenus de véritables pataugeoires.

«On vient du Brésil et on est là pour les vacances... Nos chaussures sont complètement trempées. On va rester poli et seulement dire que c’est une très mauvaise température pour être ici», a avoué en ricanant Louiz Areias, de passage pour la semaine dans la métropole.

Le cocktail météo fait de neige, de verglas et de pluie a eu de lourdes conséquences pour les personnes qui se déplacent sur les trottoirs au centre-ville et particulièrement sur la rue Sainte-Catherine.

Les piétons étaient forcés de zigzaguer entre les voies pour automobilistes, les pistes cyclables et les trottoirs pour éviter de se retrouver les pieds dans l’eau.

«Disons que je viens d’aller travailler durant cinq heures avec mes souliers tous mouillés. J’ai été assez surpris ce matin», a affirmé Samuel Masson.

Environ 3000 personnes et 2200 camions ont été déployés dans les rues de la métropole pour déblayer et épandre de l’abrasif. Les opérations de chargement de la neige ont été ralenties, mais se poursuivent tout de même afin d’éviter la formation d’amas de neige glacés lorsque le mercure chutera.

Urgences-santé a indiqué en fin d’après-midi, jeudi, avoir comptabilisé plus d’une centaine de chutes de piétons dans la métropole, alors que la moyenne se situe normalement entre 60 et 70.

Place à l’amélioration

«La situation est sans précédent avec le cocktail météo. Vous l’avez vu comme moi, il y a de grandes mers d’eau aux intersections qui causent un grand défi pour les piétons, notamment pour ceux qui sont le plus vulnérables», a souligné Tania Gonzalez, co-porte-parole de Piétons Québec.

Selon cette dernière, un des dangers pour les piétons est de contourner les intersections inondées et de se retrouver dans la même voie que les voitures.

«On va voir ce genre de conditions [météorologiques] de plus en plus souvent avec les changements climatiques et il faut se préparer», a-t-elle affirmé.

D’après Mme Gonzalez, la Ville de Montréal fait de son mieux en ce moment pour réagir face aux conditions météorologiques qui sont hors de l’ordinaire, mais cela laisse place à de l'amélioration pour le futur.

Trois recommandations de Piétons Québec

· Rendre le drainage des rues plus efficace, notamment en modifiant nos infrastructures

· Améliorer la perméabilité des rues et permettre une absorption rapide des eaux de surface

· Installer des trottoirs chauffants