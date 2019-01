Le ministe Champagne poursuit sa tournée de la Côte-Nord

Après Sept-Îles mercredi, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités a continué sa visite de la Côte-Nord jeudi. François-Philippe Champagne a discuté du développement de Baie-Comeau et de la Manicouagan avec les élus.

Le ministre est notamment venu constater par lui-même l’avancement des travaux d’entretien de la piste d’atterrissage et des bâtiments de l’aéroport de Baie-Comeau.

L’annonce d’un peu plus de 6 millions $ pour ces travaux avait été faite en 2017.

Une fois les travaux effectués, les élus espèrent attirer de nouveaux transporteurs aériens.

«Il va falloir essayer d’attirer de nouveaux transporteurs, et si on ne se modernise pas, on ne pourra pas attirer ces gens-là. Donc, on se met en état pour être attrayant», a souligné le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

Plus tôt dans la journée, le ministre Champagne s’est entretenu avec le maire de Baie-Comeau. Les deux hommes ont discuté de la cession du port et du projet Québec Rail, lequel permettrait d’amener, entre autres, le grain des Prairies vers les marchés internationaux via les installations portuaires de Baie-Comeau.

«C’était de mettre ça dans le contexte, et je pense que le maire l’a fait de façon remarquable. Je pourrais vous dire que vous avez un ambassadeur de plus à Ottawa pour bien saisir et expliquer tout le potentiel qu’il y a ici à Baie-Comeau», a mentionné le ministre François-Philippe Champagne.

Le maire de Baie-Comeau a renchéri: «On s’aperçoit actuellement qu’on a de l’écoute d’Ottawa comme on n’en a jamais eu ici depuis des années. J’ai pas de souvenirs comment les politiciens fédéraux s’occupent de notre ville, de notre région, de notre développement économique comme c’est le cas actuellement», a illustré Yves Montigny.

En cette année électorale, les deux élus ont semblé sur la même longueur d’onde pour favoriser le développement économique de la ville.