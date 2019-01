Le PQ veut répondre à la «colère des régions»

Une colère gronde dans les régions en raison de la négligence des libéraux de Philippe Couillard pendant les quatre dernières années, affirme le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.

«On est perçus, souvent, les élus des régions ou les agents de développement des régions, comme des gens qui ont à quémander des éléments. On voit des investissements importants ailleurs au Québec et on se dit : est-ce que les mêmes viendront en région ? Il y a une question d’équité», dit celui qui est député de Matane-Matapédia, dans le Bas-du-Fleuve.

Pascal Bérubé estime qu’une «colère des régions, une impatience» émerge au Québec. Il dit l’avoir perçu dans la circonscription de Roberval lors de la récente élection partielle, mais aussi dans sa propre région et dans les Laurentides.

Ce thème sera d’ailleurs l’un des quatre dossiers principaux qui occuperont les dix élus péquistes au terme du caucus hivernal de la formation, qui se terminait jeudi à Sainte-Agathe-des-Monts. L’environnement, la défense des intérêts du Québec et la justice sociale seront les trois autres priorités du PQ.

Pas de gilets jaunes

Pascal Bérubé ne compare toutefois pas la grogne dans les villages du Québec à celle qui a animé la révolte des gilets jaunes en France. Mais les lacunes en matière de routes, d’Internet haute vitesse, de téléphonie cellulaire et de services de proximité alimentent le mécontentement, estime-t-il.

Le Québec «de la ruralité» a «vécu ce démantèlement depuis 2014», affirme Pascal Bérubé.

«Il y a des villages chez nous où les jeunes sont déjà partis. La population vieillie, ils n’ont pas de services de santé : ils déménagent en ville, le village il est en train d’être abandonné», a plaidé, à ses côtés, Harold Lebel, député de Rimouski. Il déplore notamment l’abolition des Conférences régionales des élus (CRE), par le gouvernement Couillard.

Repositionnement du PQ?

Lors des dernières élections le 1er octobre dernier, le PQ a fait élire neuf de ses dix députés en dehors des grands centres urbains.

Malgré tout, Pascal Bérubé refuse de voir dans cette nouvelle priorité un repositionnement électoraliste vers des circonscriptions plus souverainistes. «Vous savez, nous, on aime l’ensemble des personnes extraordinaire du Québec, où qu’ils habitent», dit-il.

«Pas juste le monde ‘‘ben ordinaire’’», ajoute-t-il, citant une déclaration de la ministre Geneviève Guilbault.