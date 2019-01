Le vaccin contre l’influenza efficace à 72%

Le vaccin contre l’influenza donne de bons résultats cet hiver avec une protection de 72%, révèle un rapport, qui note aussi que les jeunes enfants sont particulièrement affectés par le virus.

«On est très heureux de voir les résultats», réagit Gaston De Serres, responsable du volet québécois de l’étude canadienne Eurosurveillance, diffusée ce matin.

Un bon cru

Bien que les résultats soient préliminaires et que la saison de la grippe n’est pas terminée, un résultat de 72% est similaire à ce qui a été observé en Australie au cours des derniers mois.L’an dernier, l’efficacité avait été de 58%.

«Quand on a 60% pour la grippe, c’est déjà bien. Alors, 70%, c’est dans nos bons crus», ajoute M. De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Jusqu’ici, c’est la souche H1N1 qui a le plus circulé. Généralement, les personnes âgées y réagissent mieux et sont moins à risque de complications. À l’opposé, les jeunes enfants ont été plus affectés.

Selon le rapport, 30% des patients infectés par la grippe cette année qui n’avaient pas été vaccinés sont des enfants âgés de moins de 9 ans. Selon l’INSPQ, ce chiffre est plus élevé qu’à l’habitude.

«Ce qu’on voit, c’est clairement que les jeunes enfants semblent avoir été particulièrement touchés», dit M. De Serres.

Or, ce dernier souligne que les petits patients sont souvent moins à risque de développer des complications liées à la grippe.

Saison pas terminée

Par ailleurs, la saison de la grippe n’est pas «exceptionnelle» cette année, en ce sens où elle n’a pas causé un nombre particulièrement élevé de complications, selon l’INSPQ. Or, on prévient que plusieurs semaines d’activité grippale sont encore à prévoir.

«On ne peut pas dire que c’est fini, dit M. De Serres. On note une diminution, on s’attend à ce que l’influenza B démarre bientôt.»