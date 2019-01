Le verglas complique les déplacements et le déneigement

La pluie verglaçante n'a pas seulement compliqué les déplacements au Bas-Saint-Laurent, mais aussi les opérations de déneigement qui se poursuivaient jeudi à la suite de la forte tempête du début de la semaine.

Les équipes des travaux publics de la Ville de Rimouski épandaient des abrasifs et des sels déglaçant déjà jeudi matin en prévision des précipitations de pluie verglaçante. Une concentration supérieure a été appliquée aux intersections et dans les pentes pour assurer la sécurité des usages de la route.

Le ramassage et le chargement de la neige se poursuivaient à la suite de la tempête qui a laissé plus de 45 centimètres de neige à Rimouski. Les opérations devaient se poursuivre pour encore une semaine, notamment dans les quartiers, pour l’élargissement des rues.

«Ce sont les mêmes équipements qui font les différentes opérations, préparer les grattes, transformer nos camions qui étaient sur le chargement pour les précipitations qui s’en viennent pour l’épandage d’abrasifs. Oui, ça demande une logistique, mais on a une bonne logistique et une bonne collaboration de nos employés», a expliqué Patrick Caron, directeur des Travaux publics à la Ville de Rimouski.

Bien déneiger et déglacer sa voiture

Les autorités rappellent l’importance de bien déneiger son véhicule lorsqu’il y a des précipitations de neige et de verglas. Les phares avant et arrière, les vitres ainsi que le toit doivent être bien dégagés et déneigés.

Les policiers ont les automobilistes à l’œil. Des constats d’infraction ont d’ailleurs été délivrés au cours des derniers jours. L'amende s’élève à 60 $ pour les contrevenants.

«On parle vraiment de ce qu’on appelle dans notre jargon des «igloos mobiles». On parle d’accumulations importantes, de blocs de neige qui peuvent se détacher d’un véhicule, retomber sur un véhicule causant des bris. Ça c’est une chose, mais pire encore, [ça met à risque] la vie des autres usagers du réseau routier», a expliqué Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.