Les armes à feu neuves boudées par des chasseurs

Les ventes d'armes à feu sont en baisse dans plusieurs boutiques de chasse de l'est du Québec. Le fait que ces armes neuves soient automatiquement enregistrées au registre des armes longues du Québec rebuterait bien des chasseurs et plusieurs commerçants de la région commencent à en ressentir les effets.

«Dans la dernière année, ç’a beaucoup paru dans la vente d'armes à feu. Les inventaires baissent moins vite et même dans la chasse en général, ça refroidit beaucoup de monde», a lancé le propriétaire de la boutique Mont-Lebel Chasse et Pêche, Steven Cimon.

Le propriétaire de la boutique située dans le secteur Mont-Lebel de Rimouski indique que la majorité des chasseurs qui visitent son commerce hésitent à acheter une arme neuve.

«95 % de mes clients sont contre [le registre], alors moi, en étant obligé de les enregistrer, eh bien je vais à l'encontre de ce en quoi ils croient», a-t-il lancé.

Tous les propriétaires de boutiques de chasse contactés jeudi par TVA Nouvelles ont affirmé que les ventes d'armes étaient en baisse. Plusieurs attribuaient cette diminution au registre et à toute la grogne qu'il suscite.

«Les personnes âgées ne veulent rien savoir de ça, donc c'est certain qu'on va perdre de la clientèle de ce côté-là. Les jeunes par contre je ne penserais pas, je crois qu'ils vont s'adapter, mais les plus âgés, ils vont lâcher prise», a indiqué Fernand Levasseur, employé de Sept-Îles Chasse & Pêche.

Pour éviter d'avoir à enregistrer leurs armes, des chasseurs choisissent donc de repousser leur achat, d'acheter d'un particulier ou encore de se procurer une arme dans la province voisine.

«La plupart des gens qui veulent quand même acheter vont acheter en Ontario. Ils se disent que là-bas, ils ne les enregistrent pas et qu'ici on est obligés de les enregistrer, donc ils les gardent en dessous de la couverte et font attention», a expliqué M. Cimon.

Même si la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guibault a affirmé mercredi que le registre serait là pour rester, les chasseurs rencontrés par TVA Nouvelles, jeudi, espéraient toujours son abolition.