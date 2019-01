Maripier Morin en lingerie pour présenter sa nouvelle collection

Après avoir publié quelques aperçus au cours des derniers jours, Maripier Morin a finalement lancé, jeudi, sa deuxième collection de lingerie issue de sa collaboration avec la compagnie Blush.

Après une première collaboration réussie l’an dernier, Maripier Morin nous revient avec cette nouvelle collection, qui est disponible en ligne et dans les magasins Simons.

Parmi les produits, on retrouve des bralettes, des culottes et des combinés, disponibles dans des couleurs de rose, noir et bleu.

«J’ai conçu ces nouveaux modèles en pensant à VOUS», écrit Maripier Morin dans deux publications Instagram sur lesquelles elle prend la pose dans sa nouvelle dentelle.

Plus de photos des produits sont disponibles en ligne sur le site de Blush.

Les modèles, dont les prix oscillent entre 18 $ et 45 $ selon le morceau, sont vendus en quantité limitée.