Plus d’un milliard $ de ventes pour Richelieu en 2018

Quincaillerie Richelieu a célébré son 50e anniversaire en grand en fracassant la barre du milliard de dollars en ventes pour l’exercice 2018.

Elles ont atteint 1,004 milliard à l’issue du quatrième trimestre qui s’est terminé le 30 novembre dernier. Il s’agit d’une augmentation de 6,6 % par rapport à 2017. Le résultat net par action diluée a aussi grimpé passant de 1,15 $ en 2017 à 1,17 $ en 2018 pour l’entreprise québécoise.

«Nos stratégies d'innovation, d'acquisition, de développement et de ventes en ligne, qui ont fait leurs preuves au fil des ans, ont résulté en une solide croissance interne et par acquisition pour l'exercice», a affirmé Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu, par communiqué.

La direction a expliqué qu’elle a augmenté sa présence en Floride par l'acquisition de Cabinet & Top Supply et de Chair City Supply.

«Au 30 novembre 2018, dans la lignée des exercices précédents, notre situation financière était impeccable, pratiquement sans dette et avec un excellent ratio de liquidité. La capitalisation boursière s'établissait à 1,5 milliard $», a ajouté M. Lord.

Richelieu importe, distribue et fabrique de produits de quincaillerie spécialisés depuis 1988.