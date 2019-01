Prudence sur les routes

Les piétons et les automobilistes devront redoubler de prudence, jeudi matin, alors que les trottoirs et les routes risquent d’être particulièrement glissants en raison de la pluie verglaçante tombée mercredi soir et dans la nuit.

Le front chaud qui a généré une bande de pluie verglaçante sur le sud de la province, mercredi soir et dans la nuit, se changera en pluie sur le sud du Québec dans la journée en raison de l’arrivée d’air doux.

La pluie verglaçante progressera vers le centre et l’est dans le courant de la journée de jeudi, et ce jusqu’en soirée.

Les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent pourraient recevoir jusqu'à 15 mm de verglas. Cette quantité pourrait même être plus importante au nord de Québec, sur Charlevoix et la Côte-Nord.

Environnement Canada a également émis un avis de tempête hivernale notamment pour La Tuque et le Lac-Saint-Jean: «On prévoit de 15 à 25 centimètres de neige suivie d'un épisode pluie verglaçante jeudi. Derrière la tempête, des vents forts causeront de la poudrerie», peut-on lire sur le site de l’organisme fédéral.

À Montréal, la journée de jeudi sera pluvieuse, mais la pluie se changera en neige dans l’après-midi. À Québec, la pluie verglaçante encore présente se changera en neige progressivement au cours de la soirée. Une accumulation de 2 à 4 cm est prévue. Le mercure affichera respectivement un maximum de 3 °C et 2 °C.

Les températures jusque-là à la hausse commenceront à chuter dans la nuit de jeudi à vendredi. Un refroidissement éolien de -17 °C et -20 °C sont notamment prévus pour Montréal et Québec.

Vendredi, des averses de neige sont prévues pour la plupart des secteurs.