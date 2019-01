Rénovations majeures à l'école Notre-Dame-du-Rosaire

L’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire dans le secteur de Chicoutimi-Nord à Saguenay aura droit à une cure de rajeunissement au cours des prochains mois alors que des travaux de rénovation de près de 1 M$ seront réalisés dans l’établissement.

Après les blocs sanitaires l’an dernier, c’est tout le reste de l’école qui sera rénové à compter de la semaine prochaine.

«On refait les classes, les locaux administratifs, le gymnase, la salle de motricité, le service de garde, précise la porte-parole de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin. Ce n’est pas juste de remettre ça beau en surface. On fait aussi des rénovations au niveau de l’électricité, de la plomberie et de la mécanique du bâtiment.»

Le service de garde, qui est présentement au deuxième étage de l’école, sera réaménagé au rez-de-chaussée. Les parents pourront donc y accéder via une entrée indépendante.

Tout ce réaménagement provoquera cependant quelques inconvénients.

Selon un message envoyé aux parents, les enfants qui ne bénéficient pas du service de traiteur devront avoir des repas froids jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils n'auront plus accès aux micro-ondes.

«L’accès aux micro-ondes sera plus difficile et comme il y aura des travaux électriques, ça nous limite dans les solutions alternatives. Pour les premières semaines des travaux, on veut voir comment ça se passe avec les élèves. Ensuite, peut-être que la directive sera réévaluée. Mais pour l’instant, on demande la collaboration des parents», explique Mme Fortin.