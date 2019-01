Turbulences autour du nombre de jets privés à Davos

Les organisateurs du Forum économique mondial, qui consacre une grande partie de ses débats à l'environnement, ont contesté jeudi des chiffres sur le nombre de jets privés utilisés chaque année pour rejoindre Davos, qui font polémique.

La société d'affrètement ACS avait estimé plus tôt dans la semaine à 1 500 le nombre de mouvements de jets dans quatre aéroports, pendant la semaine de réunion de la fine fleur de l'économie et de la politique mondiale dans la station de ski huppée.

Ce chiffre, un record, a suscité l'indignation de certains activistes, alors que le Forum de Davos met l'accent depuis plusieurs années sur la lutte contre le réchauffement climatique.

«D'un point de vue écologique, prendre un jet privé pour venir à Davos est la pire des options», a fait savoir l'organisation privée qui organise le Forum, dans un blogue.

Elle a aussi contesté les chiffres de ACS, faisant valoir que l'un des aéroports concernés n'était pas lié officiellement au Forum économique mondial, et qu'un autre était un aéroport militaire, dont le trafic était tenu secret pour des raisons de sécurité.

Le Forum économique mondial a fait son calcul, utilisant les «vrais chiffres» des deux aéroports restants (Zürich et St. Gallen), et additionnant les vols pendant trois jours — là où le comptage d'ACS en couvre six.

Les organisateurs arrivent à un chiffre bien plus faible: 250 vols de jets privés, soit 14 % de moins qu'en 2018.

Ils ont aussi étrillé la «méthodologie très peu claire» de la société d'affrètement, parlant d'une «opération de relations publiques d'une entreprise commerciale.»

ACS a répliqué jeudi, expliquant dans un communiqué avoir pris en compte les quatre aéroports pouvant être utilisés pendant l'événement, et pas seulement les deux officiellement liés aux organisateurs.

La société, qui dit avoir fait son calcul avec les services d'une start-up spécialisée, WingX, a par ailleurs assuré que tous les vols de l'aéroport militaire n'étaient pas classés secret défense.

Les organisateurs du Forum ont de leur côté précisé qu'ils compensaient les émissions carbone des jets autant que possible.

L'un d'eux, Dominic Waughray, a fait valoir que la plupart des jets privés étaient utilisés par des responsables politiques: «Cela s'explique pour des raisons de sécurité, mais nous les compensons malgré tout.»

«Nos chiffres sont basés sur des faits, mais il ne s'agit en aucun cas d'une attaque contre le Forum économique mondial, qui œuvre pour le bien», a dit à l'AFP un porte-parole d'ACS, dont de nombreux clients participent aux débats et réunions d'affaires à Davos.