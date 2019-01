Un café de Montréal encore forcé de retirer son enseigne

Un petit café de l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal, devra retirer son enseigne de sa vitrine pour une deuxième fois.

Le Café São, ouvert depuis moins d’un an sur la rue De Lorimier, a reçu un avis de la ville concernant son enseigne dans la vitrine du local. Il semblerait que cette dernière ne respecte pas les règlements municipaux qu’exige l’arrondissement Ville-Marie.

Le jeune établissement, qui se spécialise dans les pâtisseries et lunchs véganes, en plus de servir de l’excellent café, a partagé son problème sur ses réseaux sociaux jeudi matin.

«Dès samedi, nous allons devoir enlever notre enseigne “são” dans notre vitrine... pour la 2e fois... sachez que nous restons ouverts avec ou sans enseigne... (on l’aimait tellement!). Nous avons reçu des réprimandes quant au respect des règlements municipaux sur cette enseigne... malgré de nombreuses enseignes très, très semblables à proximité et une information des plus difficiles à obtenir, nous avons néanmoins décidé de nous conformer à cet “avis” et de retirer la nôtre sous peine d’amende... salée.»

INSTAGRAM CAFESAO_MTL

L’arrondissement demande à l’établissement de retirer son enseigne, car elle ne peut pas être collée à l’extérieur dans la vitrine. Le café doit le faire avant le samedi 26 janvier s’il ne veut pas être obligé de payer le 850 $ en contravention.

C’est la deuxième fois que le Café São se voit dans l'obligation de retirer son enseigne. La première fois, c’était parce que cette dernière était trop grosse selon les exigences de l’arrondissement Ville-Marie et qu’elle était collée à l’intérieur.