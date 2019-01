Un homme de 56 ans porté disparu

Le Service de police de Laval demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 56 ans, disparu depuis mercredi.

Jacques Cormier a quitté son domicile, dans la nuit de mardi à mercredi, et n’a pas donné de nouvelle depuis.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité, car l’homme n’a pas pris avec lui les médicaments dont il a besoin.

M. Cormier se déplace à bord de son véhicule, un Chrysler 300, 2012, de couleur rouge, immatriculée M34 PBY.

Il mesure 1 m 83 (6pi) et pèse 99 kg (220 lb). Il a les cheveux gris, les yeux bruns et parle français. Au moment de sa disparition, il portait un kangourou gris, des lunettes de vue, des jeans bleus et un manteau en polar noir.

Toute personne ayant des informations permettant de le retrouver peut communiquer avec les policiers au 450-662-4636 ou directement au 911 en mentionnant le dossier LVL 190123 080.