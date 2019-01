Un Québécois coordonne les cascades des stars

Figure incontournable de l’industrie de la cascade depuis plus de 35 ans, Jean Frenette voit enfin son travail être reconnu à Hollywood.

Le cascadeur québécois qui se spécialise maintenant dans la coordination de cascades et la réalisation de scènes d’action a décroché une nomination au prestigieux gala des Screen Actors Guild Awards, qui aura lieu dimanche prochain à Los Angeles.

Organisé par la guilde des acteurs américains, le gala des Screen Actors Guild Awards (ou SAG Awards) est considéré comme une des cérémonies les plus importantes de la saison des remises de prix à Hollywood.

Jean Frenette et son équipe de cascadeurs (parmi lesquels on retrouve plusieurs Québécois) sont en lice pour leur travail sur la série américaine Jack Ryan, qui a été tournée en grande partie à Montréal.

Même s’il a déjà travaillé sur les cascades de plus de 170 films et 200 séries télé au cours des trois dernières décennies (de L’aviateur à X-Men, en passant par Les Immortels, Death Wish et The Human Stain), c’est la première fois que Jean Frenette obtient une nomination pour un prix aussi important.

« Il était temps ! lance en riant le réputé cascadeur qui est aussi connu mondialement pour ses accomplissements en arts martiaux (il a été sacré champion du monde de karaté à cinq reprises).

« C’est très flatteur parce que c’est une reconnaissance de mes pairs. D’ailleurs, c’est assez récent qu’ils remettent des prix pour les cascades dans des galas comme les SAG Awards. C’est le fun qu’ils aient enfin décidé de le faire, parce qu’il y a tellement de films et de séries télé où l’action est prédominante. Il y a des prix pour les maquillages et les effets visuels. C’est normal qu’il y en ait aussi pour les cascades. »

Côtoyer les vedettes

Sur le tapis rouge des SAG Awards, dimanche prochain, Jean Frenette aura la chance de côtoyer le gratin d’Hollywood puisque plusieurs grandes vedettes sont en lice pour des prix importants, dont Bradley Cooper, Lady Gaga, Glenn Close, Christian Bale, Emily Blunt et Amy Adams.

Il retrouvera aussi l’acteur américain John Krasinski, la vedette principale de la série Jack Ryan, avec qui il a travaillé pendant plusieurs mois à Montréal, il y a deux ans.

Pour son travail de coordonnateur de cascades, Jean Frenette a d’ailleurs l’habitude de côtoyer quotidiennement les vedettes hollywoodiennes.

« Ma job, c’est d’abord de lire le scénario du film ou de la série pour identifier les scènes qui ont besoin de cascades ou de cascadeurs, explique-t-il. Je rencontre ensuite le réalisateur pour qu’il me partage sa vision. Puis, je construis et chorégraphie les séquences qui ont des cascades, et je trouve l’équipe de cascadeurs et les doublures pour les acteurs.

Je dois aussi préparer les acteurs et m’assurer qu’ils sont assez en forme pour tourner les scènes d’action. Pour la série Jack Ryan, par exemple, j’ai coordonné toutes les séquences d’action, et John (Krasinski) s’est entraîné au quotidien avec nous pour se préparer pour ces scènes. Il a été d’un professionnalisme exemplaire. »

Le gala des SAG Awards aura lieu le dimanche 27 janvier à Los Angeles