Un recours contre les frais de garderie

Une mère de famille montréalaise veut intenter une action collective d’une centaine de millions de dollars au nom de toutes les familles qui ont subi la hausse des frais de garde malgré des contrats signés avec leur CPE avant la fin du tarif unique.

« Le ministère de la Famille n’avait aucun droit de modifier les ententes », peut-on lire dans le document de cour déposé cette semaine au palais de justice de Montréal.

Véronique Allard, qui prête son nom à la demande d’action collective, explique avoir deux enfants qui profitaient d’un service de garde avant avril 2015. À l’époque, le tarif était unique et s’élevait à 7,30 $ par jour.

Selon les salaires

Or, le gouvernement libéral en place avait décidé de mettre fin à ce prix fixe : à compter d’avril 2015, les tarifs sont devenus modulaires, en fonction du revenu des familles. Ainsi, des ménages avec un revenu total de plus de 100 000 $ par année ont vu leurs frais de garde augmenter de 835 $ par enfant chaque année. Pour les plus riches, la hausse pouvait atteindre 2678 $.

Selon un rapport du Centre québécois de formation en fiscalité, ce changement a touché plus de 126 000 familles québécoises, et a permis d’ajouter 130 millions $ aux coffres de l’État uniquement en 2016.

Le hic, c’est que de nombreuses familles avaient des ententes à long terme avec leur centre de la petite enfance (CPE) avant la hausse. C’est le cas de Mme Allard, qui explique avoir signé en 2012 un contrat de garde pour son plus vieux, valide jusqu’en 2017. Pour son deuxième enfant, le contrat était bon de 2014 à 2019.

Droit acquis

« Malgré qu’elle fût liée au contrat, Mme Allard a reçu un relevé 30 pour l’année fiscale 2015, ayant pour effet de lui imputer la contribution additionnelle », peut-on lire dans la poursuite civile intentée par l’avocate Melissa Tozzi.

À ses yeux, l’État n’avait pas le droit de modifier ainsi des contrats dûment signés, si bien que toutes les familles québécoises dans une situation similaire devraient bénéficier d’un droit acquis, et se faire rembourser le trop-perçu.

Me Tozzi souhaite également que soient inclus dans le recours tous les parents qui ont dû signer une nouvelle entente avec leur CPE, même si leur contrat passé était toujours en vigueur.

À moins d’un arrangement à l’amiable, la poursuite sera présentée prochainement à un juge, qui devra décider s’il permet qu’elle aille de l’avant.