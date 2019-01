Une course contre la montre pour Montréal

La Ville de Montréal menait jeudi une course contre la montre afin de dégager et de gratter le plus de trottoirs et de rues possible, alors que l'eau et la glace menaçaient de compliquer dangereusement la situation à l'aube du refroidissement attendu dès la fin de la journée.

«La bonne dose de pluie [reçue] ralentit les opérations de chargement parce qu’il faut affecter les ressources là où c'est nécessaire pour s’assurer que les trottoirs et les routes sont praticables. Le défi que l’on a, c’est une course contre la montre parce qu’on le sait que ça va refroidir», a affirmé jeudi la mairesse Valérie Plante en point de presse.

Cette dernière a reconnu que la journée de vendredi ne sera pas facile et que les Montréalais devront s’armer de patience.

«On ne réussira pas à avoir tout gratté pour demain matin non plus, je dois être très honnête parce que c’est très long et ça demande beaucoup de travail», a-t-elle soutenu, assurant que tout est mis en œuvre pour que les déplacements soient sécuritaires.

TVA Nouvelles La rue Hochelaga à Montréal

TVA Nouvelles Le viaduc Masson à Montréal

TVA Nouvelles Le viaduc Saint-Joseph à Montréal

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Importantes accumulations d'eau sur le réseau routier, notamment sur le boulevard Métropolitain, à Montréal, le jeudi 24 janvier 2019. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Importantes accumulations d'eau sur le réseau routier, notamment sur le boulevard Langelier, sous le viaduc de l'autoroute 40, à Montréal, le jeudi 24 janvier 2019. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI La pluie verglaçante qui s'est abattue sur Montréal a rendu les conditions de déplacements difficiles dans la métropole autant pour les piétons que pour les automobilistes, le jeudi 24 janvier 2019. SUR LA PHOTOS: Déneigement sur la rue Milton TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI La pluie verglaçante qui s'est abattue sur Montréal a rendu les conditions de déplacements difficiles dans la métropole autant pour les piétons que pour les automobilistes, le jeudi 24 janvier 2019. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI La pluie verglaçante qui s'est abattue sur Montréal a rendu les conditions de déplacements difficiles dans la métropole autant pour les piétons que pour les automobilistes, le jeudi 24 janvier 2019. SUR LA PHOTOS: Une employé de la ville tente de débloquer l'écoulement des eaux au coin des rues Milton et Université. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI La pluie verglaçante qui s'est abattue sur Montréal a rendu les conditions de déplacements difficiles dans la métropole autant pour les piétons que pour les automobilistes, le jeudi 24 janvier 2019. SUR LA PHOTOS: Une bonne quantité d'eau s'est accumulée au coin des rues Milton et Université. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI La pluie verglaçante qui s'est abattue sur Montréal a rendu les conditions de déplacements difficiles dans la métropole autant pour les piétons que pour les automobilistes, le jeudi 24 janvier 2019. SUR LA PHOTOS: Une déneigeuse nettoie la rue Université. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Environ 3000 personnes et 2200 camions sont déployés dans les rues de la métropole pour déblayer et épandre de l’abrasif. Les opérations de chargement de la neige ont été ralenties, mais se poursuivent tout de même afin d’éviter la formation d’amas de neige glacés lorsque le mercure chutera.

«C’est une situation pas évidente, pas facile pour une ville, parce qu’habituellement on déploie nos énergies sur une opération. Là, on doit en mener deux, même deux et demi, parce que les puisards sont [au maximum de leur capacité]», a expliqué Valérie Plante.

La mairesse a assuré suivre la situation d’heure en heure pour voir comment celle-ci évoluait. Selon cette dernière, la fermeture des commissions scolaires dans la région n’a pas vraiment eu d’effet sur le taux d’absentéisme des cols bleus.

«Tout le monde travaille, il n’y a pas d’impact majeur», a indiqué la mairesse.

La Ville estime que l’ensemble des opérations de déneigement se terminera mercredi.