Vente de Goldcorp à Newmont: Québec rassuré sur l’avenir de la mine Éléonore

Le ministre québécois de l’Économie Pierre Fitzgibbon s’est dit rassuré pour l’avenir de la mine Éléonore, près de la Baie-James, à l’issue d’une rencontre imprévue avec ses nouveaux propriétaires au Forum économique mondial de Davos.

Dix jours après la vente surprise de la minière canadienne Goldcorp à l’Américaine Newmont, le gouvernement affirme avoir reçu certaines assurances quant à ce qui adviendra de cette mine d’or située à 350 kilomètres au nord de Matagami, l’une des plus importantes au Québec.

La rencontre n’était pas prévue à l’origine à l’horaire de la délégation du Québec à Davos. Il s’agissait d’une première rencontre entre l’entreprise et le nouveau gouvernement.

«On a parlé aux gens de Newmont, ils voulaient nous rassurer par rapport à la mine. On a aussi fait valoir qu’on était ouvert aux investissements étrangers et qu’on voulait les facilités. De part et d’autre, le message a très bien passé», a affirmé le ministre Fitzgibbon, en entrevue au «Journal».

Réputation peu enviable

Newmont garde, dans son secteur, la réputation de vendre rapidement plusieurs actifs suivant les acquisitions qu’elle effectue. M. Fitzgibbon s’est dit «conscient» de cette réputation.

Or, il ne semble pas que cela soit prévu pour la mine québécoise.

«Ce ne serait pas approprié de demander des garanties» concernant la poursuite des activités de Goldcorp au pays, a-t-il dit. «Mais ils nous ont dit qu’ils allaient continuer à opérer la mine.»

Ouverte en 2015, la mine Éléonore représentait alors des investissements de 2 milliards $ sur 15 ans, et des retombées importantes pour les Cris, car une proportion importante de travailleurs est originaire de l’endroit.

Goldcorp et Newmont croient pouvoir réaliser des économies d’échelles d’environ 100 millions $ grâce à la fusion, notamment en fermant le siège social de Goldcorp, à Vancouver.