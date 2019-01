Weezer sort un album surprise de reprises

Le groupe Weezer gâte ses fans en leur offrant «The Teal album», un opus surprise composé entièrement de reprises de chansons très populaires.

On y retrouve des titres immensément connus comme Billie Jean (Michael Jackson), Stand by Me (Ben E. King), Paranoid (Black Sabbath), Sweet Dreams (Are Made Of This) (Eurythmics) et plusieurs autres vers d’oreille.

Le groupe originaire de Los Angeles doit lancer leur nouvel album, «Black Album», le 1er mars prochain.

La bande, menée par Rivers Cuomo, a plus de 10 albums à son actif. De nombreux simples sont devenus des succès instantanés comme «The sweater song», «Island in the sun» et «Buddy Holly».