10 000$ pour retrouver un incendiaire en série à Saint-Jean-sur-Richelieu

Une récompense de 10 000 $ est offerte à toute personne qui fournirait de l’information permettant l’arrestation de l’individu qui serait à l’origine de pas moins de huit incendies criminels au cours des deux dernières années, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Fait plutôt particulier: sept des huit incendies criminels ayant eu lieu depuis le mois de juillet 2016 vise un homme de 44 ans, sa conjointe ainsi que des membres de leur entourage.

Le père de famille qui semble visé par ces incendies a déjà passé quelques années en prison en 2003 pour complot et trafic de drogue. Il s’est également reconnu coupable pour des histoires de fraude et d’introduction par effraction dans un dessein criminel il y a plus de 10 ans.

La vague d’incendies a débuté en juillet 2016, alors que deux voitures ont été la proie des flammes dans l’entrée de la résidence familiale du couple et de ses trois enfants, sur la rue Noyan.

Quelques mois plus tard, en avril 2017, c’est la résidence du couple qui a été très lourdement endommagée par un incendie criminel.

Le 14 août de la même année, un bateau qui se trouvait derrière cette même résidence a été incendié par une main criminelle.

Deux mois plus tard, deux autres incendies criminels ont éclaté sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu; le premier a causé d’importants dégâts à la maison appartenant à des proches de la famille, tandis qu’un autre feu a ravagé un commerce de la route 104 qui n’aurait cependant aucun lien avec la famille ciblée.

Enfin, trois autres événements similaires ont eu lieu en novembre, décembre et janvier, au commerce appartenant à la mère de famille, dans le Vieux Saint-Jean.

Selon la Sûreté du Québec, les huit crimes sont reliés entre eux, mais aucun suspect n’a encore été appréhendé.

Toute information pouvant permettre de retrouver l’auteur de ces incendies criminels peut être transmise au 1 800 559-4264. La récompense de 10 000 $ expire le 22 juillet prochain.