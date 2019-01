Catherine Dorion à la radio : «c’est carrément inéquitable»

La députée solidaire Catherine Dorion deviendra chroniqueuse hebdomadaire dans une station de radio de Québec : une annonce qui en a fait tiquer quelques-uns...

«Ce n’est pas la première fois qu’on voit des députés faire des chroniques. Là où ça devient problématique, c’est qu’on offre la tribune à un seul parti», a affirmé l’analyste politique Caroline St-Hilaire, en entrevue avec Mario Dumont.

«J’ai travaillé dans une radio à Québec. Je n’ai jamais été à l’aise avec ça. Je trouve que c’est carrément inéquitable», a quant à lui soulevé Jonathan Trudeau.

L’annonce de la politicienne, qui tiendra une chronique hebdomadaire au FM93, a d’ailleurs poussé quelques-uns de ses collègues de l’Assemblée nationale à proposer leurs services à la station.

«Nous serions honorés de pouvoir avoir une chronique sur vos ondes également», a tweeté Pierre Arcand, chef par intérim du Parti libéral.

«Au Parti québécois, nous sommes aussi disponibles pour une chronique hebdomadaire», a répliqué le député péquiste Pascal Bérubé.

Au @partiquebecois, nous sommes aussi disponibles pour une chronique hebdomadaire !🎙 https://t.co/LHWEOGiXh8 — Pascal Bérubé (@PascalBerube) January 25, 2019

Selon Jonathan Trudeau, la station ne risque toutefois pas de prendre en compte leurs offres.

«La station ne fera rien pantoute. Faites réagir autant que Catherine Dorion et on vous invitera plus régulièrement», a avoué l’analyste, soulignant «le tirant d’eau» de celle qu’il qualifie comme «la politicienne la plus en vue au Québec».