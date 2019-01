Céline souligne un grand moment dans la vie de René-Charles

Céline Dion a pris un moment pour souligner les 18 ans de son fils aîné, René-Charles, vendredi, en publiant un touchant message sur les réseaux sociaux.

«Mon fils. Aujourd’hui, tu as 18 ans. Déjà! Tu es devenu un homme et je suis très fière de toi, de ce que tu es et de ce que tu deviens chaque jour», a écrit la chanteuse de 50 ans sur Facebook et sur Instagram.

Pour l’occasion, la diva a tenu à offrir quelques conseils à son garçon.

«Je te souhaite de profiter pleinement du moment et de toutes les possibilités de la vie qui s’offrent à toi. La chance appartient à celui qui la prend. Tu es passionné, intelligent et doué, tu sauras prendre les bonnes décisions, j’en suis certaine», a ajouté Céline Dion dans sa publication.

La chanteuse a évidemment eu une pensée pour son défunt mari, René Angélil, à l’occasion de l’anniversaire de René-Charles.

«Tu as un guide là-haut, ton père qui t’aidera à faire les bons choix. Et ici, il y a moi pour te tenir la main et toujours t’envelopper de mon amour inconditionnel», a écrit la diva.

«Profite bien de tes 18 ans! La vie est aussi belle que toi. Que ton bonheur soit aussi grand que l’amour et la fierté que je te porte», a conclu Céline dans cette publication dédiée à son fils aîné.

Par ailleurs, les jumeaux Eddy et Nelson ont célébré leur 8e anniversaire en octobre dernier.