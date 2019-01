Chute des températures et routes glacées

Le mercure va commencer à chuter et toute l’eau accumulée jeudi va geler. Les conditions routières risquent d’être encore une fois particulièrement difficiles, vendredi matin.

Les accumulations de pluie reçue jeudi ont été importantes dans certains secteurs, jusqu’à 20 mm. Un air froid s’est graduellement installé sur la province, dans la nuit de jeudi à vendredi, en commençant par l’ouest et le sud-ouest.

L’avertissement de pluie verglaçante a été levé par Environnement Canada pour laisser place à un avertissement de froid extrême sur certains secteurs, comme Chibougamau, Matagami ou encore l’Abitibi-Témiscamingue où le refroidissement éolien affichera – 22 °C vendredi.

«Un vent vif du nord-ouest combiné aux températures froides entraînera des conditions de froid extrême cette nuit sur les secteurs de Matagami et Waskaganish,et la nuit de vendredi à samedi pour les autres régions», peut-on lire.

Montréal, une alternance de soleil et de nuages est prévue, vendredi, avec des vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Côté températures, le refroidissement éolien sera de -18 °C le matin et -11 °C en après-midi. À Québec, le temps sera généralement nuageux et de la faible neige est à prévoir en début d’après-midi. Le refroidissement éolien sera de -19 °C le matin et -14 °C l’après-midi.

La journée de samedi sera plus calme, le ciel sera majoritairement dégagé et ensoleillé pour la plupart des secteurs.

La neige pourrait de nouveau tomber, dimanche, sur plusieurs endroits. Ce sera notamment le cas pour Montréal et Québec.