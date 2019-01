Cocktail météo: les Montréalais devront s’armer de patience

Sortez vos crampons. Montréal étant dans l’incapacité de tout nettoyer en une journée, les rues et les trottoirs qui étaient de véritables pataugeoires jeudi se sont transformés en patinoires après la chute des températures.

«La journée ne sera pas facile», c’est ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a qualifié le vendredi à venir en point de presse jeudi midi.

Montréal a mené jeudi une course contre la montre afin de dégager et de gratter le plus de trottoirs et de rues pleines de «sloche» avant que le mercure ne baisse en fin de journée. Des équipes travaillaient aussi à déglacer les puisards pour que l’eau puisse recommencer à s’y écouler afin de drainer les accumulations.

Au centre-ville, les piétons étaient incapables d’éviter les flaques qui étaient parfois si profondes que l’eau entrait dans les bottes de pluie.

«Montréal, c’est 10 000 km de rue et de trottoirs à déblayer. Je demande aux Montréalais d’être résilients avec nous, mais je tiens à les rassurer que tout est mis en œuvre pour s’assurer que ce sera le plus sécuritaire possible», a continué Mme Plante, reconnaissant qu’il était impossible de tout nettoyer pour vendredi.

3000 personnes au travail

Environ 3000 personnes et 2200 camions ont été déployés jeudi dans les rues de la métropole pour déblayer et épandre de l’abrasif. Les opérations de chargement de la neige ont été ralenties, mais se sont poursuivies afin d’éviter la formation d’amas de neige glacés.

«C’est une situation pas évidente, pas facile pour une ville, parce qu’habituellement on déploie nos énergies sur une opération. Là on doit en mener deux, même deux et demi, parce que les puisards sont [au maximum de leur capacité]», a expliqué Valérie Plante, assurant qu’elle suivait la situation d’heure en heure.

Rappelons qu’une vague de froid a secoué Montréal la semaine dernière, suivie d’une tempête de neige dimanche. D’autres précipitations de neige sont tombées mercredi avant de se transformer en pluie verglaçante et en pluie pendant la nuit.

La Ville estime que l’ensemble de ses opérations de déneigement, dont le chargement de la neige, se terminera mercredi.

Pas de croque-glaces

Les «croque-glaces» achetés pour le début de l’hiver sont restés au garage jeudi, et la Ville a dit tout faire pour ne pas avoir à les utiliser vendredi. Ces brise-glaces rotatifs, qui valent chacun près de 20 000 $, peuvent être déployés lorsqu’une couche de glace d’au moins un pouce se forme au sol.

«Tout est fait pour éviter qu’on doive utiliser l’artillerie lourde, les croque-glaces s’il le faut on les a dans nos cours de voirie», a indiqué le porte-parole administratif de la Ville Philippe Sabourin. Montréal veut éviter le plus possible l’accumulation d’eau qui se transformerait en glace.

- Avec la collaboration de Francis Pilon et Béatrice Roy-Brunet

Ce qu’ils ont dit:

«On essaie d’éviter les flaques d’eau, mais aujourd’hui, il faut sauter dedans, on n’a pas trop le choix.» - Marie-Anne Lovighi, qui se promenait sur la rue Sainte-Catherine au centre-ville de Montréal.

«Je suis petite, je ne peux pas sauter par-dessus les flaques d’eau. Au moins les automobilistes, aux grosses artères, on fait attention, je n’ai pas été arrosée.» - Frédérique Leblanc

«J’ai mis mes crampons aujourd’hui, mais j’en ai perdu un. Il est tombé dans l’eau, je l’ai laissé là.» - Enrick Lambert

«On vient du Brésil et on est là pour les vacances... Nos chaussures sont complètement trempées. On va rester poli et seulement dire que c’est une très mauvaise température pour être ici», a avoué en ricanant Louiz Areias, de passage pour la semaine dans la métropole.

«La situation est sans précédent avec le cocktail météo. Vous l’avez vu comme moi, il y a de grandes mers d’eau aux intersections qui causent un grand défi pour les piétons, notamment pour ceux qui sont le plus vulnérables», a souligné Tania Gonzalez, co-porte-parole de Piétons Québec.

«On va voir ce genre de conditions [météorologiques] de plus en plus souvent avec les changements climatiques et il faut se préparer», a affirmé Tania Gonzalez, co-porte-parole de Piétons Québec.