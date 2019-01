Des montagnes russes... sur un bateau de croisière

Les différentes compagnies maritimes spécialisées dans les croisières rivalisent d’ingéniosité parmi attirer la clientèle. Sur son nouveau bateau, Carnival ajoutera une attraction jamais vue jusqu’ici: des montagnes russes.

Il ne semble pas y avoir de limites aux activités possibles en mer. Sur le «Mardi Gras», qui sera à quai à Port Canaveral, en Floride, dès le mois d’août 2020, les passagers pourront vivre des sensations fortes à bord du «Bolt», qui pourra atteindre une vitesse supérieure à 60 km/h, à 55 mètres au-dessus de l’eau.

Cette attraction, qui n’a pas encore été présentée au public, s’étendra sur tout le bateau.

Par ailleurs, ce navire pourra accueillir jusqu’à 5200 passagers.

Attractions particulières

Plusieurs bateaux de croisière sont devenus de véritables parcs d’attractions flottants.

Pour sa part, la compagnie Norwegian se distingue avec un circuit de go-karts sur trois de ses navires. Sur l’«Encore» qui sera en mer à l’automne prochain, pas moins de dix bolides électriques pourront rouler à la fois.

Royal Caribbean propose de son côté la plus haute glissade en mer, haute de dix étages. Elle se trouve sur le «Harmony of the Seas» et le «Symphony of the Seas», le plus gros bateau de croisière au monde.