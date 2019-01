Deux écoles fermées et 7000 clients sans électricité dans la région de Québec

Deux écoles de la Commission scolaire des Découvreurs sont forcées d’annuler les classes en raison d’une panne de courant. Elles faisaient partie des plus de 7000 clients d’Hydro-Québec qui étaient plongés dans le noir depuis plusieurs heures à travers le Québec vendredi matin.

L’école primaire Les Sources, dans Cap-Rouge, et à l’école Madeleine-Bergeron, à Sainte-Foy, étaient sans électricité depuis jeudi soir. La problématique persistant toujours au matin à l’arrivée du concierge de l’un des deux établissements, la commission scolaire a préféré faire l’impasse sur les cours vendredi.

La fermeture touche également le service de garde de l’établissement.

«Il n’était pas question d’accueillir les enfants dans ces conditions-là», a indiqué le conseiller aux communications de la Commission scolaire des Découvreurs (CSDD) Alain Vézina.

D’autres écoles de la CSDD étaient aussi frappées par la panne tôt en matinée, ajoute M. Vézina, mais le courant s’est rétabli juste à temps, vers 7 h, pour que la journée suive son cours normal.

En milieu d’avant-midi, l’électricité était de retour à l’école Les Sources, quoique les classes restent annulées.

Réseau affecté

Plus de 7000 clients étaient privés d’électricité, vendredi matin, au lendemain d’un épisode significatif de pluie verglaçante dans la grande région de Québec. Plusieurs d’entre eux devaient s’accommoder sans courant depuis jeudi en début de soirée.

Le site web d’Hydro-Québec indique que plusieurs pannes sont attribuables à des «dommages dus à la végétation».

Plus de 3800 clients sont touchés dans la région de la Capitale-Nationale, alors que plus de 3000 autres sont affectés dans Chaudière-Appalaches. Au total, la panne affecte plus de 7600 clients sur le territoire québécois.

Le bilan se résorbe heureusement d’heure en heure, alors que des équipes de la société d’État sont sur le terrain pour rétablir la situation.