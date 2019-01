La chronique de Richard Martineau portant sur le salaire des employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) a suscité énormément de réactions, et le commentateur est revenu sur un message bien particulier qu’il a reçu d’une infirmière.

La dame a dit être «totalement écœurée» par le salaire minimum de 20,46$ octroyé aux employés de la SAQ.

• À lire aussi: Le salaire minimum va passer à 20,46 $ à la SAQ

• À lire aussi: 20,46$ pour prendre soin des bouteilles de vin!

• À lire aussi: Des hausses salariales essentielles dans le domaine des soins de la santé, selon la FSSS

«Quand tu commences comme infirmière, tu gagnes 23,49$, seulement trois dollars de plus qu’un commis de la SAQ! Et puis on s’entend qu’infirmière, c’est peut-être la job la plus difficile actuellement. Ce sont des saintes et des saints», insiste le chroniqueur.

L’infirmière ajoute que contrairement aux commis de la SAQ, elle doit payer pour ses effets personnels en lien avec son travail, et que son frère, retraité de la SAQ - en plus d’avoir droit à 50% de rabais sur l’alcool - son uniforme était fourni pas la Société d’État!

«C’est vrai: j’ai regardé dans la convention collective. Ils ont droit à trois pantalons, six chemises et une cravate. Elle est infirmière et elle doit payer pour son uniforme et son stéthoscope. C’est incroyable», s’insurge Richard Martineau.

Il ajoute que les employés de la Société québécoise de Cannabis (SQDC) auront certainement droit aux mêmes conditions de travail que ceux de la SAQ une fois syndiqués.

«J’ai un ami qui s’est rendu dans une boutique de la SQDC et il a compté le nombre d’employés présents sur le plancher. Ils étaient quatorze, les mains dans les poches, alors qu’il n’y a pas de produit sur les tablettes! Et eux autres vont être syndiqués avec une grosse convention!»

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***