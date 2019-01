Ils doivent détruire leur maison centenaire à leurs frais

À Saguenay, une autre résidence centenaire située sur la rue Bégin, en face du Cégep de Chicoutimi, sera bientôt démolie.

TVA Nouvelles a appris que la Ville a obtenu un jugement de la Cour pour forcer les propriétaires à procéder.

La résidence construite en 1900 a été acquise il y a 25 ans par les frères Raymond et Louis Bégin.

Elle compte deux unités de logement qui ne seraient plus habitées depuis une dizaine d'années.

Elle servirait d'entrepôt, selon l'un des propriétaires contacté au téléphone.

«J'ai souvent des gens qui m'appellent pour me dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi cette maison-là est encore là», a expliqué le conseiller municipal du secteur, Simon-Olivier Côté.

La Ville essaie de s'entendre avec les propriétaires depuis une quinzaine d'années, mais sans succès.

«Les fondations, les murs, il y a des fissures un peu partout, a indiqué M. Côté. On n'avait plus le choix. Il fallait agir pour éviter que quelque chose de grave survienne.»

Saguenay s'est adressée à la Cour supérieure.

Dans un jugement rendu le 20 décembre dernier, le tribunal leur ordonne de démolir, à leurs frais, l'immeuble et ses fondations d'ici le 31 mai et de ramasser les débris au plus tard le 15 juin.

«On a constaté d'importantes problématiques au niveau de la structure du bâtiment, a précisé Marie-Hélène Lafrance, chef de division à la Ville de Saguenay. Pour des raisons de sécurité, on peut procéder ainsi en vertu de nos règlements municipaux. On aurait aussi pu s'appuyer sur la Loi des cités et Villes.»

Les propriétaires ont confirmé à TVA Nouvelles avoir l'intention de se conformer.

Le terrain laissé vacant demeurera la propriété des frères Bégin.

Ils n'ont pas de projets de construction futurs pour l'instant.