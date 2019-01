La Banque CIBC de Port-Cartier fermera ses portes en août

Présente à Port-Cartier depuis 57 ans, la Banque CIBC va fermer ses portes en août prochain dans cette municipalité de la Côte-Nord. Plusieurs clients, des représentants du milieu des affaires ainsi que le maire se mobilisent dans l'espoir de faire revenir l'institution financière sur sa décision.

Parmi eux, l’ex-directeur de la succursale de la CIBC à Port-Cartier Michel Gignac a apposé un autocollant sur la porte d’entrée de l’institution bancaire en guise de protestation, alors que la succursale doit mettre la clé sous la porte le 22 août prochain.

«En 1996, lorsque j’étais directeur ici, on faisait par année, un demi-million de dollars de profit net, a dit M. Gignac. Et on va la fermer? Je sais qu’aujourd’hui, ils ne font pas ça, là. Mais c’est rentable.»

Les manifestants n’ont pas l’intention d’assister les bras croisés au transfert des comptes bancaires vers la succursale de Sept-Îles, située à 60 kilomètres de Port-Cartier.

«Je ne veux pas aller à la Caisse populaire. Pis-aller à Sept-Îles, c’est trop loin», a indiqué une cliente présente à la manifestation.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

À la CIBC, on explique que 80 % des opérations bancaires des clients se font par les services en ligne ou téléphoniques. C’est ce qui explique, selon le porte-parole de l’institution financière, la décision de fermer la succursale de Port-Cartier.

Par courriel, le responsable des relations publiques à la CIBC, Jason Wesley indique: «Nous avons apporté des modifications à notre réseau, ce qui a entraîné la fermeture d’un petit nombre de centres bancaires ruraux et urbains».

Le maire de Port-Cartier a tenté sans succès de convaincre la CIBC de revenir sur sa décision. Il ne baisse pas les bras pour autant.

«C’est sûr que les démarches vont continuer. On va essayer de les faire changer d’idée», a indiqué Alain Thibault.