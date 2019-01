Nos jouteurs ne se sont pas du tout d’accord sur les raisons du désamour du reste du Canada avec le Québec.

«Je ne suis pas vraiment surprise de l’humeur canadienne. Ce n’est pas nouveau et on pourrait parier que ça ne changera pas vraiment», a expliqué en préambule Caroline St-Hilaire.

«L’accélérant dans les dernières semaines (du désamour, NDLR), ça a été François Legault. C’est un peu difficile pour lui d’aller candidement reconnaitre que c’est un peu de sa faute ce qui se passe en ce moment», a dit pour sa part Jonathan Trudeau.

«Jonathan, t’es en train de dire que c’est la déclaration de François Legault (sur le pétrole sale, NDLR) qui tout d’un coup, du jour au lendemain, rend le reste du Canada hostile au Québec?», lui a répliqué Caroline St-Hilaire.

«François Legault a agi comme un accélérant dans un contexte d’une certaine méfiance envers le Québec qui existe depuis plusieurs années. Je les comprends! Je trouve ça très drôle d’entendre des gens se scandaliser, se victimiser et dire "Hé, le reste du Canada, ils ne tripent pas sur nous autres". Bien non, on a essayé de sacrer notre camp deux fois, on passe notre temps à se chicaner sur le fait qu’on ne veut plus rien savoir d’eux (...) et quand vient le temps d’essayer de les aider à construire un pipeline pour continuer à recevoir notre chèque de 13 milliards de péréquation, on leur dit aller vous faire voir! Comment tu veux qu’ils nous aiment?», a ajouté Jonathan Trudeau.

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.